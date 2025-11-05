De Rossi artigiano di sogni | dopo la favola Ostiamare vuol salvare il Genoa

Roma, 5 novembre 2025 – Daniele De Rossi non è solamente un allenatore, adesso con l’obiettivo di salvare il Genoa in Serie A, ma anche creatore di un sogno di provincia che potrebbe cambiare una realtà complicata. L’ex capitano della Roma è cresciuto ad Ostia, un luogo passato alla cronaca per diversi motivi legati alla criminalità organizzata e per la serie televisiva Suburra. L’ex centrocampista non ha mai rinnegato il suo passato, dal 1997 al 2000 ha indossato la casacca della squadra del territorio prima di passare alla Roma. Durante l’esperienza in giallorosso, De Rossi ha sempre utilizzato uno dei due parastinchi con il logo dell’Ostiamare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - De Rossi artigiano di sogni: dopo la favola Ostiamare vuol salvare il Genoa

