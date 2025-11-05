Dazi Lollobrigida smonta le fake news della sinistra | Le nostre esportazioni verso gli Usa crescono

Crescono le esportazioni agroalimentari italiane negli Stati Uniti. E i dazi non le fermano. A confermarlo oggi alla Camera, durante il question time, il ministro per l’agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha fornito tutti i dati che confermano il boom delle nostre esportazioni verso gli Usa. I dati forniti da Lollobrigida. “La riduzione delle esportazioni verso gli Stati Uniti, segna -21% nel mese di agosto, ma erano i giorni della trattativa conclusa il 27 di luglio tra l’Europa, che ha la delega alle trattative sul commercio estero, e gli Stati Uniti. Però, l’Istat di settembre segna +34% dell’export italiano e nel periodo gennaio settembre 2025 le esportazioni totali verso gli Stati Uniti sono aumentate del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

