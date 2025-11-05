Dazi | Cina estende lo stop a tariffe del 24% su importazioni da Usa
Milano, 5 nov. (LaPresse) – La Cina continuerà a sospendere per un anno i dazi aggiuntivi del 24% sulle importazioni dagli Stati Uniti, mantenendo però l’aliquota del 10%. Lo ha annunciato la Commissione tariffaria doganale del Consiglio di Stato cinese, come riporta l’agenzia Xinhua. La Cina apporterà l’adeguamento a partire dalle 13.01 (le 6.01 in Italia) del 10 novembre 2025. Secondo la commissione, l’iniziativa mira a mettere in pratica i risultati e il consenso raggiunti nei colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti dopo l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. “La sospensione continua di alcune tariffe aggiuntive tra Cina e Stati Uniti contribuirà a promuovere uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali bilaterali”, ha aggiunto la commissione, “porterà benefici alle popolazioni di entrambi i Paesi e contribuirà alla prosperità globale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
