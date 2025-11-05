David Slade torna all' horror con Legacy film con star Lucy Hale Jack Whitehall e Anjelica Huston

Nel Regno Unito si stanno svolgendo le riprese di un nuovo lungometraggio che avrà al centro una famiglia alle prese con il lutto. David Slade ritornerà alla regia di un film horror in occasione di Legacy, le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. I protagonisti del progetto, annunciato quando la produzione è già iniziata da alcuni giorni, saranno Lucy Hale, Jack Whitehall e Anjelica Huston, l'attrice premio Oscar. Cosa racconterà Legacy La sceneggiatura del nuovo lungometraggio è firmata da Thomas Bilotta e, attualmente, la trama ufficiale è ancora avvolta dal mistero. Il progetto diretto da David Slade porterà sul grande schermo una storia che dovrebbe svolgersi nel corso di 24 ore e seguire ciò che accade a due fratelli alle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

