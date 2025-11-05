David Beckham riceve il titolo di cavaliere da Re Carlo III al Castello di Windsor

Il 4 novembre 2025 rappresenterà un momento storico per David Beckham, che riceverà il prestigioso titolo di cavaliere direttamente da Re Carlo III.

David Beckham diventa "Sir", re Carlo gli consegna il titolo di cavaliere al castello di Windsor: la cerimonia con l'inchino e la spada - David Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere da re Carlo in una cerimonia al castello di Windsor per i servizi resi allo sport e alla beneficenza. Come scrive msn.com