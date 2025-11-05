David Beckahm è Sir e Lady Victoria non è mai stata così orgogliosa
David Beckham è diventato ufficialmente cavaliere. L’ex campione di calcio ha ricevuto il titolo di Sir direttamente da re Carlo III, che ha invitato lui e la moglie, da oggi in poi Lady Victoria, al castello di Windsor per la cerimonia. David Beckham è cavaliere: la cerimonia al castello di Windsor. David Beckham era già stato candidato al titolo di cavaliere nel 2011, ma ha dovuto attendere quattordici anni per inginocchiarsi davanti al sovrano e ricevere la benedizione della spada e la spilla per “i servizi resi allo sport e alla beneficenza”. Alla cerimonia hanno partecipato i genitori di Beckham e la moglie Victoria, che per l’occasione non ha vestito soltanto se stessa, ma anche il marito con un completo su misura. 🔗 Leggi su Amica.it
Da icona a Cavaliere David Beckham diventa Sir David, onorato da Re Carlo per una vita dedicata allo sport e alla beneficenza Il campione inglese ha ricevuto l'onorificenza, accompagnato dalla moglie Victoria, direttamente dal sovrano britannico - facebook.com Vai su Facebook
Chiamatelo “Sir David”: Beckham nominato cavaliere da Re Carlo - E la moglie, da oggi Lady Victoria, fa centro con un abito total black (firmato dal suo stesso brand) ... Scrive iodonna.it
David Beckham diventa «Sir», l’inchino del campione inglese di fronte a Re Carlo – Il video - L'emozione dell'ex capitano del Manchester United: «Un ragazzo dell'East End onorato da Sua Maestà, ne sono fiero» ... msn.com scrive