Dati sulle donazioni per i trapianti | Toscana la più generosa
La Toscana si conferma la regione più generosa d’Italia nel campo dei trapianti nel 2024, registrando il maggior numero di donatori potenziali (104,3 per milione di abitanti) e la più alta capacità di utilizzo degli organi (49,7 per milione di abitanti). Questi dati emergono dal recente report. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Toscana generosa nelle donazioni per i trapianti: pubblicati i dati che riguardano il 2024 - facebook.com Vai su Facebook
Donazioni, i dati di Avis Toscana: “Sul plasma crescita di quasi il 2% in nove mesi” dlvr.it/TNtG7D ? #Donazioni - X Vai su X
Toscana prima in Italia per generosità nelle donazioni per i trapianti: pubblicati i dati 2024 - La Toscana si conferma come la regione più generosa nei trapianti nel 2024, con il più alto numero in Italia di donatori potenziali ... Scrive intoscana.it
Toscana generosa nelle donazioni per i trapianti: pubblicati i dati del 2024 - La Toscana si conferma come la regione più generosa nei trapianti nel 2024, il più alto numero in Italia di donatori potenziali (104,3 per ... Secondo ilcittadinoonline.it
Trapianti, la Toscana nel 2024 è stata la regione più generosa - La Toscana si conferma come la regione più generosa nei trapianti nel 2024, con il più alto numero in Italia di donatori potenziali (104,3 per milione di ... Si legge su gonews.it