Dati sulle donazioni per i trapianti | Toscana la più generosa

La Toscana si conferma la regione più generosa d’Italia nel campo dei trapianti nel 2024, registrando il maggior numero di donatori potenziali (104,3 per milione di abitanti) e la più alta capacità di utilizzo degli organi (49,7 per milione di abitanti). Questi dati emergono dal recente report. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

