D’Annunzio Jazz | a Latina in scena una rivisitazione de La Figlia di Iorio

Latinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio che fa parte della ricca programmazione 2025-2026 Liberi di Scegliere, che comprende anche spettacoli di danza, concerti, incontri con personaggi vari e tantissimi altri appuntamenti.Dopo il successo di Alessio Boni nel suo Machbeth, andrà in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

A ritmo di jazz e musica latina . Stasera alla Corte delle sculture - 30) il concerto a ingresso libero "Barrio Latino" con OsmannGold. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: D8217annunzio Jazz Latina Scena