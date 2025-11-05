Danni alla media Leonardo il Centro civico di Triante è inagibile da tre settimane
Monza, 5 novembre, 2025 – Il Centro civico di Triante è inagibile. Sono gli strascichi dell’allagamento di alcune settimane fa alla scuola media Leonardo Da Vinci (via Monte Amiata). Tutto è cominciato nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 ottobre. Presumibilmente il venerdì sera, prima della chiusura, è stato aperto il rubinetto di un termosifone in un’aula al terzo piano della scuola. L’assessore . “Non sappiamo la causa, noi ci limitiamo a verificare l’accaduto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti – può essere stato un calcio o una spinta tra ragazzi, un errore, una distrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha condiviso sui social media un video ripreso dal drone che rivela gli ingenti danni causati dall'uragano Melissa a Black River, una città costiera nella zona di St. Elizabeth. Video disponibile anche nel primo co - facebook.com Vai su Facebook
Danni alla media Leonardo, il Centro civico di Triante è inagibile da tre settimane - Sono gli strascichi dell’allagamento di alcune settimane fa alla scuola media Leonardo Da Vinci (via Monte Amiata). Come scrive msn.com
Termosifone lasciato aperto, disastro a Monza: scuola allagata, cosa sta succedendo - Allagamento alla scuola Leonardo di Monza: termosifone aperto provoca danni per migliaia di euro. Riporta monza-news.it