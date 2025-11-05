Danni alla media Leonardo il Centro civico di Triante è inagibile da tre settimane

Monza, 5 novembre, 2025 – Il Centro civico di Triante è inagibile. Sono gli strascichi dell’allagamento di alcune settimane fa alla scuola media Leonardo Da Vinci (via Monte Amiata). Tutto è cominciato nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 ottobre. Presumibilmente il venerdì sera, prima della chiusura, è stato aperto il rubinetto di un termosifone in un’aula al terzo piano della scuola. L’assessore . “Non sappiamo la causa, noi ci limitiamo a verificare l’accaduto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti – può essere stato un calcio o una spinta tra ragazzi, un errore, una distrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

