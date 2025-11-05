Daniele Lavia deve operarsi di nuovo | il recupero fatica tempi di recupero da definire

Daniele Lavia si dovrà sottoporre a un nuovo intervento: lo schiacciatore di Trento sarà chiamato a un’ operazione chirurgica al quinto dito della mano destra, quello infortunato a fine agosto durante un collegiale con la Nazionale e che gli ha impedito di partecipare ai Mondiali, poi vinti dall’Italia in quel di Manila. Il martello andrà sotto i ferri perché gli ultimi accertamenti hanno evidenziato un ritardo di consolidazione ossea e i tempi di recupero sono ancora tutti da definire. Inizialmente si pensava che Daniele Lavia potesse essere nel pieno della riabilitazione in questo periodo e rientrare già nel corso dell’autunno, ma la situazione non è quella auspicata e i tempi si sono sensibilmente rallentati, fino a prendere questa decisione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Daniele Lavia deve operarsi di nuovo: il recupero fatica, tempi di recupero da definire

