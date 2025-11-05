Daniele De Rossi torna in panchina | ecco quando affronterà la Roma
L’ex capitano, bandiera e tecnico della Roma sta per tornare alla guida di un club di serie A: a breve l’annuncio ufficiale. Ecco quando sfiderà i giallorossi Daniele De Rossi torna in panchina. L’ex capitano e tecnico della Roma, sarà il prossimo allenatore del Genoa. L’accordo con la dirigenza rossoblù è stato trovato: vanno limati gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. De Rossi ripartirà da dove aveva chiuso la sua avventura in panchina. Dopo un pareggio (1-1 con rete finale dei rossoblù segnata da De Winter) al Marassi, fu esonerato dalla Roma. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
