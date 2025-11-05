Daniele De Rossi riparte dal Genoa sarà il nuovo allenatore
Genova, 5 novembre 2025 – Il Genoa volta pagina e punta su Daniele De Rossi per la panchina: l’intesa è in dirittura, arrivo in città a ore, primo allenamento domani e debutto previsto nel weekend contro la Fiorentina a Marassi. La società vuole chiudere gli ultimi dettagli prima della gara, con un mandato chiaro: alzare la testa in classifica – i rossoblù sono attualmente terz’ultimi – e restituire identità a una squadra che ha smarrito riferimenti nei momenti chiave. La scelta cade su un profilo che porta carisma, gestione dei picchi emotivi e una proposta calcistica riconoscibile. Dopo le esperienze alla SPAL e soprattutto alla Roma, dove ha guidato un ciclo breve ma intenso, De Rossi torna in Serie A in un contesto diverso: rosa giovane, ambiente caldo, obiettivo di evitare affanni nella corsa salvezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Daniele rossi chef. PXLWYSE · Eu Sento Gabu!. Risotto con crema di porro, coppa croccante e aglio nero Ingredienti per 4 persone: * 320g di riso vialone nano * 200g di coppa * 5-6 spicchi d’aglio nero * 2 porri * Brodo vegetale qb * Gomma di xantan - facebook.com Vai su Facebook
Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa: domenica sarà in panchina contro la Fiorentina - Dopo l'esonero di Patrick Vieira, il club ha infatti scelto l'ex giallorosso per la panchina. Lo riporta msn.com
È fatta, De Rossi torna in Serie A: dove allenerà - Importanti novità in serie A con lo storico capitano della Roma che torna in panchina. Come scrive diregiovani.it
De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa, domani dirigerà il primo allenamento (Di Marzio) - Sarà Daniele De Rossi a sostituire Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. ilnapolista.it scrive