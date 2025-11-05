Daniele De Rossi riparte dal Genoa sarà il nuovo allenatore

Genova, 5 novembre 2025 – Il Genoa volta pagina e punta su Daniele De Rossi per la panchina: l’intesa è in dirittura, arrivo in città a ore, primo allenamento domani e debutto previsto nel weekend contro la Fiorentina a Marassi. La società vuole chiudere gli ultimi dettagli prima della gara, con un mandato chiaro: alzare la testa in classifica – i rossoblù sono attualmente terz’ultimi – e restituire identità a una squadra che ha smarrito riferimenti nei momenti chiave. La scelta cade su un profilo che porta carisma, gestione dei picchi emotivi e una proposta calcistica riconoscibile. Dopo le esperienze alla SPAL e soprattutto alla Roma, dove ha guidato un ciclo breve ma intenso, De Rossi torna in Serie A in un contesto diverso: rosa giovane, ambiente caldo, obiettivo di evitare affanni nella corsa salvezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

