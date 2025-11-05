Daniele De Rossi nuovo allenatore del Genoa un’operazione anche economica

Dopo l'esonero di Patrick Vieira, il Genoa ha deciso di affidare la panchina a Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma. La decisione arriva in un momento delicato della stagione con la squadra impegnata nella lotta per la salvezza. L'accordo tra le parti è ormai definito. Il contratto proposto prevede otto mesi di durata, fino al termine della stagione, con un rinnovo automatico di due anni in caso di salvezza. Secondo le indiscrezioni, la trattativa si è concentrata più sugli aspetti tecnici e sul progetto sportivo che sulle cifre economiche. De Rossi ha chiesto garanzie di fiducia e stabilità, due condizioni che, secondo il suo entourage, erano mancate nelle precedenti esperienze a Ferrara e a Roma.

