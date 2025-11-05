Daniele De Rossi allenatore del Genoa | inizia la nuova sfida in panchina del capitan futuro
Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Inizia una nuova avventura in panchina per “capitan futuro”, dopo la parentesi nella sua Roma. Il tecnico capitolino sta per firmare il contratto con la società genoana dopo l’esonero di Patrick Vieira. Esordirà.dalla tribuna (è squalificato). Il contratto di De Rossi è pronto, si stanno sistemando gli ultimi dettagli, ma è lui l’allenatore scelto per sostituire Vieira. Il Genoa si era preso qualche ora in più per prendere una decisione, De Rossi era la prima opzione. Daniele De Rossi preparerà il Genoa per la prossima partita contro la Fiorentina, tuttavia il nuovo allenatore rossoblù non potrà essere in panchina a causa della squalifica rimediata nella sua ultima gara con la Roma proprio al Ferraris contro il Genoa (partita finita 1-1 che portò poi al suo esonero). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
"Daniele De Rossi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
La vostra prossima lasagna preferita: zucca, funghi porcini e salsiccia... cosa chiedere di più? Ce la prepara il nostro Daniele rossi chef Ingredienti: 250 g di sfoglia per lasagne 5 porcini freschi di medie dimensioni 500 g di salsiccia ½ zucca mantovana - facebook.com Vai su Facebook
De Rossi nuovo allenatore del Genoa ma niente esordio con la Fiorentina: cosa è successo - L'ex tecnico della Roma arriverà in giornata a Genova e domani guiderà il suo primo allenamento con il grifone ... tuttosport.com scrive
Il Genoa ha scelto: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore - L’ex Roma andrà a prendere il posto dell’esonerato Patrick Vieira e subentrerà al duo Murgita- Scrive ilfattoquotidiano.it
Daniele De Rossi nuovo allenatore del Genoa, un’operazione anche economica - Il club rossoblù cambia guida tecnica e punta su un contratto legato ai risultati ... Si legge su quifinanza.it