Daniele De Rossi allenatore del Genoa | inizia la nuova sfida in panchina del capitan futuro

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Inizia una nuova avventura in panchina per “capitan futuro”, dopo la parentesi nella sua Roma. Il tecnico capitolino sta per firmare il contratto con la società genoana dopo l’esonero di Patrick Vieira. Esordirà.dalla tribuna (è squalificato). Il contratto di De Rossi è pronto, si stanno sistemando gli ultimi dettagli, ma è lui l’allenatore scelto per sostituire Vieira. Il Genoa si era preso qualche ora in più per prendere una decisione, De Rossi era la prima opzione. Daniele De Rossi preparerà il Genoa per la prossima partita contro la Fiorentina, tuttavia il nuovo allenatore rossoblù non potrà essere in panchina a causa della squalifica rimediata nella sua ultima gara con la Roma proprio al Ferraris contro il Genoa (partita finita 1-1 che portò poi al suo esonero). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

