Daniel Craig si veste come se fosse una star di Tumblr
Da quando Daniel Craig ha concluso il suo incarico quindicennale come James Bond nel 2021, ha intrapreso un percorso sartoriale che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere. Nei quattro anni trascorsi da quando ha appeso al chiodo per l’ultima volta gli eleganti e su misura completi Tom Ford di 007, l'attore inglese ha sperimentato l’estetica dello “slouch estremo”, dello stile da middle-management e del look da eccentrico e ricco collezionista d’arte, arrivando persino a reclutare sua moglie, l’attrice Rachel Weisz, per coordinarsi in maglieria ultra-colorata degna di una coppia veterana del Burning Man per la sfilata PrimaveraEstate 2025 di Loewe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
