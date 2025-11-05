Dammi i soldi o le prendi I tre accusati di estorsione e rapina a un disabile sono anche loro soggetti fragili

Seregno (Monza Brianza), 5 novembre 2025 – È accusata di avere fatto sborsare, insieme a due complici, denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. "Se non fai come ti dico, questa volta le prendi", le minacce contestate dal 2022 fino al gennaio 2023 che hanno portato alla sbarra al Tribunale di Monza altri due 30enni, la donna D.P. e l'ex compagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno. “Se non fai come ti dico le prendi”: le minacce dietro il raggiro amoroso ai danni di un uomo di Seregno Le accuse a vario titolo sono quelle di estorsione, rapina e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Dammi i soldi o le prendi”. I tre accusati di estorsione e rapina a un disabile sono anche loro soggetti fragili

