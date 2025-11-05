Damiani Stefano Orsi nuovo Chief Operating Officer

Damiani ha nominato Stefano Orsi come nuovo Chief Operating Officer della maison italiana della gioielleria di alta gamma. Prima di entrare in Damiani, Orsi è stato per quattro anni direttore operativo di Geox, contribuendo alla riorganizzazione industriale della società specializzata nel settore delle calzature e dell’abbigliamento casual. Precedentemente era stato direttore generale di Editoriale Domani. Ancora prima era stato per otto anni direttore del Polo Industriale del Gruppo Armani, nonché presidente della filiera moda-lusso di Confindustria Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

