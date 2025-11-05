Dalle minacce allo stalking Le accuse a due fratelli

Dovrà essere analizzata alle Sezioni Unite una vicenda accaduta ad Ascoli ed a seguito della quale sono indagati due fratelli ascolani contro i quali il tribunale di Ascoli il 18 luglio scorso ha emesso un’ordinanza impugnata in Cassazione. L’ordinanza riguarda il divieto di avvicinamento con adozione del braccialetto elettronico a carico di due fratelli nei confronti di un altro ascolano, contro il quale uno dei due, un 37enne, avrebbe commesso i reati di lesioni personali aggravate, tentata violenza privata e danneggiamento; il fratello 39enne è invece accusato di stalking e tentata violenza privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle minacce allo stalking. Le accuse a due fratelli

