Dalla plastica agli amminoacidi | la rivoluzione green dell’Università dell’Insubria

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasformare le bottiglie di plastica in risorse preziose non è più un sogno da laboratorio, ma una realtà scientifica. All’Università dellInsubria di Varese e Como, un gruppo di ricercatori guidato dalla professoressa Elena Rosini e dal professor Loredano Pollegioni ha messo a punto un processo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Plastica trasformata in paracetamolo: la rivoluzione del Wallace Lab - Il Wallace Lab trasforma rifiuti di plastica PET in paracetamolo in 24 ore, riducendo emissioni e promuovendo un'economia circolare. Come scrive webnews.it

Cerca Video su questo argomento: Plastica Agli Amminoacidi Rivoluzione