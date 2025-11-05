Dalla plastica agli amminoacidi | la rivoluzione green dell’Università dell’Insubria
Trasformare le bottiglie di plastica in risorse preziose non è più un sogno da laboratorio, ma una realtà scientifica. All’Università dell’Insubria di Varese e Como, un gruppo di ricercatori guidato dalla professoressa Elena Rosini e dal professor Loredano Pollegioni ha messo a punto un processo. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
? Plastica in aumento, ma l’Europa accelera sul riciclo La produzione di rifiuti plastici continua a crescere, ma l’UE sta facendo passi avanti con nuove strategie e regolamentazioni per migliorare il riciclo e ridurre l’impatto ambientale: Incentivi agli impianti - facebook.com Vai su Facebook
Plastica trasformata in paracetamolo: la rivoluzione del Wallace Lab - Il Wallace Lab trasforma rifiuti di plastica PET in paracetamolo in 24 ore, riducendo emissioni e promuovendo un'economia circolare. Come scrive webnews.it