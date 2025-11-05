Pisa, 4 novembre 2025 - Come un lettore ottico avanzato, capace di decifrare la “firma luminosa” dei farmaci del futuro: si chiama U-SCREEN il nuovo progetto della Scuola Normale Superiore, vincitore del bando del Fondo Italiano per le Scienze Applicate 2024 (FISA) promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Guidato dal biofisico Francesco Cardarelli, il progetto riceverà un finanziamento di 4,6 milioni di euro per sviluppare una tecnologia ottica innovativa in grado di analizzare in modo rapido e non invasivo la qualità dei nano-farmaci, le terapie di nuova generazione basate su acidi nucleici come RNA e DNA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Normale arriva il dispositivo ottico che legge in diretta la qualità dei nanofarmaci