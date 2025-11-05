Dalla maglia a tutto colore alla pelle dalla nuance a contrasto dal tailleur di tweed al total look nero

Investire su uno stivaletto con borchie quest’autunno può rivelarsi una mossa davvero astuta. Perché è un modo insolito e divertente per scombinare un po’ le carte in tavola in fatto di look. Giocando con i contrasti di texture, di colore e soprattutto di stile. Ce ne sono di tutti i gusti. Stivaletti borchiati dalla punta affilata o arrotondata, con il tacco o senza, in versione biker o avvolgente, effetto camperos o combat. Tutto sta nel giocare d’astuzia puntando su abbinamenti che non siano scontati, così da ottenere un effetto sorpresa capace di dare un mood contemporaneo all’insieme. Per chi è a corto di idee, ecco qua 4 formule outfit con lo stivaletto borchie da provare subito. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalla maglia a tutto colore alla pelle dalla nuance a contrasto, dal tailleur di tweed al total look nero

