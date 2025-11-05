Dalla cura alla prevenzione | la nuova frontiera della salute maschile

La medicina contemporanea sta evolvendo verso un approccio in cui la prevenzione assume un ruolo centrale nella tutela della salute. Controlli periodici, diagnosi precoci e percorsi personalizzati sono strumenti fondamentali per individuare eventuali criticità e preservare il benessere nel tempo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Novembre è il Mese della Prevenzione Urologica Maschile. Prendersi cura della salute genito-urinaria significa giocare d’anticipo programmando visite regolari. Prenota la tua visita al Centro Medicina Marenco - Via Marenco 28/B, Torino 011 0121568 • - facebook.com Vai su Facebook

