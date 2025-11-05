dalla baraccopoli di nairobi a brescia il liceo newton accoglie 5 ragazzi kenyoti

Brescia, 4 novembre 2025 – Sono a Brescia ormai da un paio di settimane e già si sentono di casa grazie all’accoglienza del liceo Newton di Brescia, dei suoi studenti e delle loro famiglie, degli insegnanti e dei dirigenti. I protagonisti sono cinque ragazzi kenyoti che studiano nella ‘Still I rise International School’ nella baraccopoli di Malthare a Nairobi: attiva nell’educazione di bambini profughi e vulnerabili. In Italia resteranno fino al 15 dicembre e parteciperanno a una intensa serie di attività culturali extrascolastiche organizzate dal Newton per far loro vivere appieno l’esperienza di scambio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

