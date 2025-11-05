Dal vino artigianale ai salumi e formaggi dal miele al cioccolato ai distillati | a Firenze torna Il Gusto Toscano

"Il Gusto Toscano” giunto alla sua settima edizione, torna nella versione autunnale sabato 8 e domenica 9 novembre a Officina Creativa Lab by Artex al Conventino Fuori le Mura (in via Giano della Bella 20) a Firenze. Oltre 30 produttori tra vignaioli, mastri distillatori e artigiani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un altro weekend appena trascorso tra festival del vino artigianale, il mercato francese, l'inaugurazione del MUST di Università di Parma e i tantissimi eventi in occasione di Halloween. E tu che hai fatto questo fine settimana? #ParmaDinamica - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, due giorni con 'Il Gusto Toscano': dal vino artigianale ai formaggi, dal cioccolato ai distillati - Il Gusto Toscano è un evento realizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine, nell’ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze in collaborazione con ... Si legge su 055firenze.it

“Trentino in piazza” porta i sapori e i profumi di montagna nel cuore di Gallarate - Nel weekend in piazza prodotti artigianali e specialità gastronomiche della tradizione trentina: vini, grappe, salumi, conserve, formaggi, dolci, miele e tante altre prelibatezze ... varesenews.it scrive

Asiago celebra la produzione della Malga con formaggi e vino - 000, nei primi due fine settimana di settembre ad Asiago, gli appassionati di enogastronomia italiani e stranieri pronti ad assaggiare e acquistare formaggi vini e birre di montagna ... Segnala ansa.it