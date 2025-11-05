Dal Milan alla Juventus | un ex rossonero sarà il nuovo volto della comunicazione bianconera
Pier Donato Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. Dopo l'esperienza al Milan, il dirigente torinese guiderà la strategia comunicativa bianconera insieme a Riccardo Coli, per rafforzare la comunicazione bianconera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Info e Prenotazioni +39 028053808 #barmagenta #calcio #seriea #inter #milan #juventus #viralpost - facebook.com Vai su Facebook
Dal Milan alla Juventus, è tutto fatto: la notizia a sorpresa - Non sarà il solo a vestire il bianconero: ecco cosa sta accadendo ... Da milanlive.it
Juventus, l'ex Milan Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer - Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Pier Donato Vercellone, ex capo della comunicazione del Milan dal settembre 2020 al marzo ... milannews.it scrive
Juve, il sostituto di Calvo e l'ex capo comunicazione al Milan: chi sono Silverstone e Vercellone - Non soltanto l'arrivo di Spalletti sulla propria panchina, perché sono ore di profondi mutamenti in casa Juventus e questi vedono coinvolti. Da tuttomercatoweb.com