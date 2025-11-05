Dal Milan alla Juventus | un ex rossonero sarà il nuovo volto della comunicazione bianconera

Pier Donato Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. Dopo l'esperienza al Milan, il dirigente torinese guiderà la strategia comunicativa bianconera insieme a Riccardo Coli, per rafforzare la comunicazione bianconera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dal Milan alla Juventus: un ex rossonero sarà il nuovo volto della comunicazione bianconera

