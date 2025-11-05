Dal computer all’intelligenza artificiale la lezione formativa a Terranuova
Arezzo, 5 novembre 2025 – Il Movimento Consumatori di Arezzo APS informa che s abato 8 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, si terrà un incontro pubblico nell’ambito del Progetto Regionale “ Digitalmentis”, finanziato dalla Regione Toscana. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è rivolta a tutti i cittadini interessati ad approfondire la conoscenza del mondo digitale e ad acquisire maggiore consapevolezza e autonomia nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Durante l’incontro si terrà una lezione informativa dal titolo “ Dal computer all’intelligenza artificiale ”, che ripercorrerà l’evoluzione del digitale — dalle origini dell’informatica fino alle applicazioni più moderne — con un linguaggio semplice e accessibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
