Dal computer all’intelligenza artificiale la lezione formativa a Terranuova

Arezzo, 5 novembre 2025 – Il Movimento Consumatori di Arezzo APS informa che s abato 8 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, si terrà un incontro pubblico nell’ambito del Progetto Regionale “ Digitalmentis”, finanziato dalla Regione Toscana.  L’iniziativa, a ingresso gratuito, è rivolta a tutti i cittadini interessati ad approfondire la conoscenza del mondo digitale e ad acquisire maggiore consapevolezza e autonomia nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Durante l’incontro si terrà una lezione informativa dal titolo “ Dal computer allintelligenza artificiale ”, che ripercorrerà l’evoluzione del digitale — dalle origini dell’informatica fino alle applicazioni più moderne — con un linguaggio semplice e accessibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

