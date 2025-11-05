Dal campo agli eSports | all’Ecua si presenta il libro di Pira Casagrande e Spaticchia
Mercoledì 5 novembre alle 16, nei locali del Polo universitario in via Quartararo, è in programma la presentazione del volume “Giornalismo sportivo. Le nuove narrazioni dai media tradizionali agli eSports” pubblicato da FrancoAngeli nella collana “Sport, Cultura e Società”. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
