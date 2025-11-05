Dal 6 novembre in sala Qui staremo benissimo di Renato Giordano con Asia Argento

Tempo di lettura: 2 minuti Uscirà in sala  il  6 novembre, distribuito da  Adler Entertainment, “Qui Staremo Benissimo”,   del regista teatrale e attore Renato Giordano  ( Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numerose   regie teatrali). Il film girato in  Campania  a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è prodotto da   Green Onions Entertaiment  e  Saba Produzioni, con il sostegno del  Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e   Audiovisivo  e con il contributo di  Regione Campania  e  Film Commission Regione Campania. Tra gli interpreti del film  Asia Argento, le palermitane   Dana Giuliano  (Più buio di mezzanotte, Never tuo late  prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia )  e   Floriana Gentile   (A spasso nel tempo – L’avventura continua, Amici come prima, Fame e sete, Maserati ) il TikToker, attore e modello napoletano  Antonio Medugno  (Mi Raccomando),  Valerio Santoro  (Incompreso e Un medico in   famiglia),  Viviana Cangiano, Mascia    Musy  ( Sono pazzo   di Iris Blond e Balla con noi ),  Roberto D’Alessandro  (Natale col boss, Il giorno piu bello del   mondo)  e  Mimma Lovoi  (E’ stata la mano di D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

