Dai tamburi africani al sitar indiano | la musica del mondo in mostra al teatro Pirandello

Agrigentonotizie.it | 5 nov 2025

È stata inaugurata al teatro Pirandello la mostra dello strumento musicale popolare mondiale “Claudio Criscenzo”: un viaggio nel suono e nelle culture dei popoli. L’iniziativa, promossa dal Comune di Agrigento in collaborazione con le associazioni culturali Fabaria Folk e Gergent, rientra tra gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

