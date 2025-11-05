Dai tamburi africani al sitar indiano | la musica del mondo in mostra al teatro Pirandello
È stata inaugurata al teatro Pirandello la mostra dello strumento musicale popolare mondiale “Claudio Criscenzo”: un viaggio nel suono e nelle culture dei popoli. L’iniziativa, promossa dal Comune di Agrigento in collaborazione con le associazioni culturali Fabaria Folk e Gergent, rientra tra gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
