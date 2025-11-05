dai senatori di centrodestra 78 firme per il referendum

Una delegazione della maggioranza di centrodestra, composta dai senatori Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Erika Stefani della Lega, Marcello Pera di Fratelli d'Italia, alla presenza dei capigruppo Lucio Malan e Maurizio Gasparri, ha depositato in Cassazione le 78 firme raccolte per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Come ha spiegato Zanettin, nel quesito sottoposto ai senatori si cita il titolo della legge e, in più rispetto alla Camera, una sintesi dei contenuti della legge («il ddl è concernente la separazione delle carriere fra pubblico ministero e giudice, la costituzione della Corte disciplinare per i magistrati, e la formazione mediante sorteggio dei Consigli superiori della magistratura»). 🔗 Leggi su Iltempo.it

