Dai campioni della pallanuoto all' artistico la Polisportiva Riccione consegna gli Sports Awards

Martedì, 4 novembre, si è svolta la celebrazione degli atleti delle società di Polisportiva Riccione: tante le premiazioni di atleti che si sono distinti nell’anno sportivo passato, grazie al loro impegno e alla loro tenacia, supportati dagli allenatori e dalle famiglie che quotidianamente li. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

A1: TeLiMar contro i campioni della Pro Recco. Baldineti: "Siamo stati penalizzati, ma ora pensiamo alla crescita". L'articolo completo nel primo commento #pallanuoto Telimar Pallanuoto #SportWebSicilia - facebook.com Vai su Facebook

Polisportiva Riccione celebra i suoi campioni: una serata di sport e passione - L’assessore Imola: “Lo sport è il più grande antidoto al disagio giovanile” ... Secondo altarimini.it

Polisportiva Riccione: la Pallanuoto riparte con i campionati Juniores e Ragazzi - Sono ripartiti domenica i Campionati Giovanili di pallanuoto per Polisportiva Riccione, categoria Juniores e Ragazzi , tra squilli di vittoria e promesse di crescita. Si legge su newsrimini.it

Campionati Italiani Pattinaggio Artistico. A Novara i Senior incantano il Pala Igor - 21 giorni di gare, più di 700 atleti provenienti da tutta Italia, 20 i giudici impegnati ogni giorno, circa 300 i volontari reclutati sul territorio, oltre 4000 le persone che transiteranno e ... corrieredellosport.it scrive