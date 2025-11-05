Da Ravel a Crumb la profondità del tempo in musica | concerto-spettacolo al Festival Suoni Riflessi

La musica è un’arte legata indissolubilmente al tempo: il tempo musicale propriamente detto, il tempo del cambiamento costante che essa attraversa e infine il tempo delle nostre storie sulla musica, che – a sua volta – si sdoppia tra la temporalità ricostruita e la storicità delle nostre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

