Da quello che sembra Josep Martínez non è responsabile dell’incidente mortale

2025-11-04 19:17:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Il rumeno Cristian Chivu allenatore dell'Inter, ha commentato martedì che, nonostante sia in attesa della conclusione delle indagini della polizia, "sembra" che il portiere spagnolo Josep Martinez che ha investito un uomo di 81 anni su sedia a rotelle elettrica che è morto sul colpo", non è colpa sua ". "È importante integrarlo nel gruppo ed è importante stare al suo fianco perché sta attraversando un periodo difficile momento difficile per chiunque. Non lo auguro a nessuno. "È qualcosa di più complicato e delicato di quanto alcuni possano pensare", ha dichiarato nella conferenza stampa prima del duello.