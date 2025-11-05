Da quarta potenza industriale alle macerie Bandecchi punta sull’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minuti "Q uando ero giovane, venni qui per la prima volta, subito dopo il terremoto dell'80. Arrivai il giorno successivo alla tragedia, accompagnato da un gruppo di persone provenienti da Firenze, dove all'epoca studiavo. Mi colpì l'Irpinia devastata dal sisma, ma ancor più la dignità della gente», Parte così Stefano Bandecchi, c andidato Governatore in Campania durante la presentazione dei suoi candidati nella provincia di Avellino, Marco Perrotti e Rosita Poli, n ella sala del Cinema Partenio di Avellino tra bandiere e festoni. E di fatti alla presentazione del neopartito "Dimensione Bandecchi" ssicura che «ad appena 30 giorni dalla sua nascita è già all'1% a livello nazionale.

