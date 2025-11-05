Da Paolo Rossi al tramontano l’amore di Piero Ceccatelli per la sua Prato
Prato, 5 novembre 2025 - Chissà quanto gli dispiacerà non scrivere delle prossime elezioni di Prato. Le prime della storia dopo il commissariamento della città. La sua Prato, il suo amore. Appena pochi giorni fa, nella sofferenza che l’ha accompagnato negli ultimi anni, alla battuta aveva risposto con quello sguardo vivo che si accendeva ad ogni notizia, sperando probabilmente di potersi occupare anche di quella. La notizia. E’ per questo che sarà ricordato Piero Ceccatelli, 65 anni, giornalista de La Nazione scomparso ieri mattina dopo una lunga malattia. Per la sua capacità di vedere oltre l’ordinario, per il modo lucido, ironico e libero di raccontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
