Da Napoli il premio AMIRA Progress si apre all’Italia

Con la sua quarta edizione, il Premio Nazionale A.M.I.R.A. Progress compie un salto decisivo: da iniziativa locale a appuntamento di respiro nazionale. Nell’Aula Magna della Federico II – Centro Congressi Partenope, Napoli ha ospitato una cerimonia intensa, dedicata a chi promuove cultura e lavoro, e a chi crede nella formazione delle nuove generazioni. Da Napoli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Da Napoli il premio A.M.I.R.A. Progress si apre all’Italia

