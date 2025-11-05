Da Milano a Como in taxi poi la fuga senza pagare | denunciata una 15enne svizzera con lei un’amica di 14 anni

Nella notte tra martedì e mercoledì, la polizia di Stato di Como ha denunciato due minorenni svizzere, di 14 e 15 anni, dopo una corsa in taxi da Milano a Como finita con una fuga senza pagare.Verso le 4 del mattino, un tassista milanese ha contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

