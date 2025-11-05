Da Milano a Como in taxi poi fuggono per non pagare | denunciate due ragazzine svizzere

Como, 5 novembre 2025 – Solo nelle ultime ore, sono quattro i minorenni denunciati dalla polizia per vari reati e riaffidati ai genitori. I primi due sono stati presi in consegna dalla Squadra Volante ieri pomeriggio, intervenuta in un supermercato di piazza Matteotti a Como, dove l’addetto alla vigilanza interna aveva bloccato due ragazzini di 14 anni che avevano rubato della merce, tentando di uscire dalle casse. Entrambi incensurati, uno di origini catanesi e l’altro nato e residente a Milano, sono stati portati in Questura, denunciati per tentato furto in concorso, e successivamente affidati ai rispettivi genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Milano a Como in taxi, poi fuggono per non pagare: denunciate due ragazzine svizzere

