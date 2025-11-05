Da Kampala a New York | ritratto di Zohran Mamdani sindaco musulmano e socialista

New York, 5 novembre 2025 – Zhoran Kwame Mamdani è nato a Kampala, in Uganda, il 18 ottobre 1991. A cinque anni si è trasferito a Città del Capo, in Sudafrica, dove il padre aveva ottenuto un incarico accademico all’Università di Cape Town. Due anni dopo, la famiglia ha seguito nuovamente il lavoro del padre, questa volta alla Columbia University, e si è stabilita a New York. È nel quartiere di Astoria, nel Queens, che Mamdani è cresciuto: in un ambiente multietnico, vivace e complesso, dove l’America non è una promessa ma una prova quotidiana. Figlio unico dell’accademico ugandese-indiano Mahmood Mamdani, docente di Scienze politiche alla Columbia, e della regista di fama internazionale Mira Nair — candidata all’Oscar per Salaam Bombay! e Monsoon Wedding — Mamdani incarna una biografia cosmopolita e una visione politica radicata nella giustizia sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it