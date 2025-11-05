Da Kampala a New York | ritratto di Zohran Mamdani sindaco musulmano e socialista
New York, 5 novembre 2025 – Zhoran Kwame Mamdani è nato a Kampala, in Uganda, il 18 ottobre 1991. A cinque anni si è trasferito a Città del Capo, in Sudafrica, dove il padre aveva ottenuto un incarico accademico all’Università di Cape Town. Due anni dopo, la famiglia ha seguito nuovamente il lavoro del padre, questa volta alla Columbia University, e si è stabilita a New York. È nel quartiere di Astoria, nel Queens, che Mamdani è cresciuto: in un ambiente multietnico, vivace e complesso, dove l’America non è una promessa ma una prova quotidiana. Figlio unico dell’accademico ugandese-indiano Mahmood Mamdani, docente di Scienze politiche alla Columbia, e della regista di fama internazionale Mira Nair — candidata all’Oscar per Salaam Bombay! e Monsoon Wedding — Mamdani incarna una biografia cosmopolita e una visione politica radicata nella giustizia sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il «fenomeno Mamdani» è legato alla promessa di abbassare il costo della vita a New York - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York - Nato a Kampala, in Uganda, si trasferì negli Stati Uniti a 7 anni: essendo naturalizzato, non potrà mai essere presidente ... Da msn.com
New York elegge il sindaco, favorito Zohran Mamdani, "socialista" e musulmano. Trump minaccia tagli - Il console generale di Israele a New York: Mamdani è un chiaro pericolo per la comunità ebraica" Il console generale di Israele a NewYork, ed ex ministro del Likud, Ofir Akunis attacca il principale c ... Riporta msn.com