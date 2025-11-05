Da Kampala a New York | la storia africana dietro il primo sindaco musulmano della Grande Mela

Allora, è successo davvero. New York ha un sindaco di 34 anni, musulmano, afrodiscendente nato a Kampala, con la doppia nazionalità (ugandese e americana) che si è trasferito nella Grande Mela quando aveva 7 anni per diventare oggi il più giovane sindaco, in oltre un secolo, a guidare la città più grande d’America. Zohran Mamdani nei mesi scorsi sui suoi social ha fatto il pieno di like e condivisioni, soprattutto tra i giovani della Gen Z e i Millennials. Ha ammesso di fumare marijuana, rappa, ha conosciuto sua moglie sull’app per incontri Hinge, ha organizzato proteste pro-Palestina, corre alla maratona di New York, e vuole i mezzi di trasporto pubblici gratuiti, case abbordabili per tutti e tasse più alte per i miliardari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Kampala a New York: la storia africana dietro il primo sindaco musulmano della Grande Mela

