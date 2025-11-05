Da Garmin l' accoppiata navigatore e radar specifici per moto

5 nov 2025

Il navigatore z?mo XT2 e il radar z?mo R1 Radar sono dispositivi ideati e sviluppati espressamente per l'impiego motociclistico. Il primo consente di pianificare percorsi selezionando la tipologia di strada preferita, oltre a offrire funzioni utili in un viaggio su due ruote. Il radar monitora angoli ciechi e veicoli in avvicinamento, segnalandoli con spie sul manubrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

