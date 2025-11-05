Da Garmin l' accoppiata navigatore e radar specifici per moto

Il navigatore z?mo XT2 e il radar z?mo R1 Radar sono dispositivi ideati e sviluppati espressamente per l'impiego motociclistico. Il primo consente di pianificare percorsi selezionando la tipologia di strada preferita, oltre a offrire funzioni utili in un viaggio su due ruote. Il radar monitora angoli ciechi e veicoli in avvicinamento, segnalandoli con spie sul manubrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Garmin l'accoppiata navigatore e radar specifici per moto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Garmin rilascia il nuovo aggiornamento software beta 29.17 per la serie Edge: https://www.garminnews.com/garmin-releases-new-beta-update-29-16-for-edge-1050-1040-850-840-550-and-540/ - facebook.com Vai su Facebook

Da Garmin l'accoppiata navigatore e radar specifici per moto - Il navigatore zumo XT2 e il radar zumo R1 Radar sono dispositivi ideati e sviluppati espressamente per l'impiego motociclistico. Secondo msn.com

Garmin eTrex Touch, il navigatore GPS rugged funziona un mese senza ricarica - Garmin ha prsentato eTrex Touch, navigatore GPS portatile con touchscreen e mappe precaricate indicato come ideale per “avventure all’aperto”. Segnala macitynet.it