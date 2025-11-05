Da Conad tornano le Campanelle di Natale
È stata presentata questa mattina all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Dal 3 novembre al 14 dicembre 2025, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le nuove campanelle che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DA CONAD TORNANO LE CAMPANELLE DI NATALE: OSPEDALE DI MATERA TRA I BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA - facebook.com Vai su Facebook
Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio - L’iniziativa è attiva dal 3 novembre al 14 dicembre negli oltre 430 punti vendita della Cooperativa attraverso una nuova collezione di Campanelle di Natale ... Scrive lanuovariviera.it
Da Conad tornano le campanelle di Natale a sostegno di ospedali e progetti pediatrici del territorio - “Facciamo sentire il nostro amore” fa parte di un più ampio progetto nazionale che Conad ha avviato nel 2021. Come scrive linkoristano.it
Da Conad tornano le Campanelle di Natale - Al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio. Segnala msn.com