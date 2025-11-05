Da Conad tornano le Campanelle di Natale

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata questa mattina all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Dal 3 novembre al 14 dicembre 2025, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le nuove campanelle che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

conad tornano campanelle nataleDa Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio - L’iniziativa è attiva dal 3 novembre al 14 dicembre negli oltre 430 punti vendita della Cooperativa attraverso una nuova collezione di Campanelle di Natale ... Scrive lanuovariviera.it

Da Conad tornano le campanelle di Natale a sostegno di ospedali e progetti pediatrici del territorio - “Facciamo sentire il nostro amore” fa parte di un più ampio progetto nazionale che Conad ha avviato nel 2021. Come scrive linkoristano.it

conad tornano campanelle nataleDa Conad tornano le Campanelle di Natale - Al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conad Tornano Campanelle Natale