Da badante a figlia diventa imputata per aver abbandonato la madre adottiva

LECCE - Da badante era diventata sua figlia adottiva, ma sarebbe morta all’età di 92 anni senza ricevere cure adeguate necessarie considerato il suo stato di completa invalidità. È questa la vicenda finita al vaglio della Corte d’Assise di Lecce e che vede al banco degli imputati una 62enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dalla Rsa alla casa privata è un attimo: il badante condannato per stupri scoperto per caso dai figli: La figlia scopre online la condanna in Appello a 8 anni per violenze su otto anziane: l’agenzia sostiene di non essere stata informata sui precedenti Un caso ch - facebook.com Vai su Facebook

Badante condannato per violenze scoperto online: figlia degli anziani sotto choc - X Vai su X

Da badante a figlia, diventa imputata per aver abbandonato la madre adottiva - È iniziato ieri davanti alla Corte d’Assise di Lecce il processo a una 62enne alla quale inizialmente erano stati contestati i reati di maltrattamenti e circonvenzione di incapace. Secondo lecceprima.it