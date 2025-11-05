Da badante a figlia diventa imputata per aver abbandonato la madre adottiva

5 nov 2025

LECCE - Da badante era diventata sua figlia adottiva, ma sarebbe morta all’età di 92 anni senza ricevere cure adeguate necessarie considerato il suo stato di completa invalidità. È questa la vicenda finita al vaglio della Corte d’Assise di Lecce e che vede al banco degli imputati una 62enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

