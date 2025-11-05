Cybersicurezza | in sei mesi 2.755 attacchi il 10% in Italia

Nei primi sei mesi di quest'anno i cyberterroristi hanno colpito 2.755 volte, una media di 459 incursioni al mese, il 36% in più rispetto al secondo semestre del 2024 quando già avevano superato per la prima volta quota 2.000 assalti. Lo rileva l'Associazione italiana per la sicurezza informatica nel mondo sono stati ed è uno dei dati che emergono dalla tredicesima edizione del Rapporto Clusit. Nel nostro Paese sono stati 280 gli incidenti registrati in appena sei mesi, il 75% di quelli rilevati nell'intero anno precedente. "Sono dati che preoccupano - sottolinea Sofia Scozzari, delComitato direttivo dell'Associazione - Si tratta di attacchi andati a buon fine, con conseguenze serie dal punto di vista tecnico e reputazionale per i target". 🔗 Leggi su Iltempo.it

