Soprannominata "zafferano indiano", la curcuma deve i suoi benefici al suo principale composto attivo: la curcumina. Questo polifenolo esercita una potente azione antinfiammatoria, in grado di modulare alcuni meccanismi biologici coinvolti in molte patologie croniche. Curcuma: di cosa si tratta?. La curcuma ( Curcuma longa ), pianta tropicale perenne, appartiene alla stessa famiglia dello zenzero (Zingiberaceae). Il suo rizoma giallo-arancio è utilizzato da millenni in cucina e nella medicina ayurvedica per le sue proprietà medicinali. Qual è la differenza tra curcuma e curcumina?. Il termine curcuma si riferisce all'intera pianta, mentre la curcumina si riferisce al suo principale composto attivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Curcuma, le proprietà antinfiammatorie