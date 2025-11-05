’Cultura e Politica’ Ad Antonio Patuelli il premio dell’Academy Giovanni Spadolini

Conferito ieri ad Antonio Patuelli, presidente dell’Abi e del gruppo bancario La Cassa di Ravenna, il premio dell’Academy di Cultura e Politica ‘Giovanni Spadolini’. Il premio mira a "valorizzare i talenti nel servizio delle istituzioni" ed evidenzia "l’importanza del merito, dell’imparzialità e dello spirito di servizio nel governo del paese tramite il contributo dei grandi servitori dello Stato" e viene consegnato, oltre che ad Antonio Patuelli, anche all’ex presidente del Consiglio dei Ministri Lamberto Dini, a Fabrizio Castaldi, segretario generale della Camera, a Eugenio Gaudio, ex rettore de La Sapienza e presidente della Fondazione Sapienza, a Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, a Filippo Petroni Griffi, giudice costituzionale ed ex presidente del Consiglio di Sato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Cultura e Politica’. Ad Antonio Patuelli il premio dell’Academy Giovanni Spadolini

