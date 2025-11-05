Una cultura aperta e capillare che trasforma, rende più umani e può persino farsi salvezza, antidoto potente contro le tante facce della violenza. Questo il tema al centro dell’evento che inaugura il Forum Cultura 2025 a Milano, che si è tenuto ieri sera al Teatro Puntozero Beccaria. A condurre l’appuntamento la direttrice de Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, che ha tenuto le fila di un dibattito fatto di parole e intervalli di teatro offerti dai ragazzi della compagnia residente, composta anche da giovani detenuti. Sul palco pure le voci della cantante Paola Turci e del rapper napoletano Lucariello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cultura contro la violenza. Dal teatro del Beccaria l’appello alle istituzioni