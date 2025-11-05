Culinaria il lato goloso di Merano WineFestival | la selezione delle eccellenze Food Spirits e Beer nella GourmetArena dal 7 al 10 novembre
MERANO – Al Merano WineFestival, il vino incontra la cucina d’eccellenza. Nella kermesse all’insegna dell’eccellenza enologica e gastronomica, che si terrà da venerdì 7 a martedì 11 novembre 2025 nel prestigioso scenario del Kurhaus di Merano, torna la sezione “Culinaria”, dedicata ai prodotti gastronomici di qualità, ai distillati e alle birre artigianali. Un percorso di degustazione che celebra la creatività e la manualità di 130 produttori artigianali, le storie dei loro territori e delle loro passioni, in un dialogo costante con le eccellenze enologiche in scena al Kurhaus. SHOWCOOKING: GLI CHEF PROTAGONISTI DELL’AREA CAMPANIAFELIX All’interno della GourmetArena trova spazio Territorium & Consortium, l’area dedicata alle eccellenze presentate dai Consorzi e dalle realtà territoriali italiane, tra cui le regioni Abruzzo e Campania. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
