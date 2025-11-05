Cuffaro e Romano indagati Un comitato d’affari per pilotare la politica siciliana | ecco perché i pm hanno chiesto i domiciliari per i due politici siciliani

Lanotiziagiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre 2015, uscendo dal carcere di Rebibbia dove aveva scontato quattro dei sette anni ai quali era stato condannato per favoreggiamento aggravato alla mafia e rivelazione di notizie riservate, Totò Cuffaro (alias Vasa-Vasa) aveva proclamato solennemente: “Basta con la politica, mi occuperò di volontariato”. Una promessa che l’ex governatore siciliano, attuale segretario nazionale della Democrazia Cristiana, sembra non essere stato in grado di mantenere, visto che per la procura di Palermo sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Tanto che per lui e per altre 16 persone ha chiesto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

cuffaro e romano indagati un comitato d8217affari per pilotare la politica siciliana ecco perch233 i pm hanno chiesto i domiciliari per i due politici siciliani

© Lanotiziagiornale.it - Cuffaro e Romano indagati. “Un comitato d’affari per pilotare la politica siciliana”: ecco perché i pm hanno chiesto i domiciliari per i due politici siciliani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cuffaro romano indagati comitatoDentro la nuova inchiesta su Totò Cuffaro: appalti, favori e quel potente comitato d’affari siciliano - Diciotto indagati, tra cui Salvatore Cuffaro, e l'ipotesi di un oscuro comitato d'affari che avrebbe gestito tutto in Sicilia. Secondo notizie.com

cuffaro romano indagati comitatoAppalti truccati, chiesto l’arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano: 18 indagati tra politici e funzionari - Tra gli indagati anche l’ex governatore siciliano Cuffaro e il parlamentare Romano ... Da panorama.it

cuffaro romano indagati comitatoCorruzione, politica e affari: la Procura chiede arresto per Cuffaro e Romano - Dieci anni fa Totò Cuffaro usciva dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato una condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Cuffaro Romano Indagati Comitato