Cuffaro e Romano indagati Un comitato d’affari per pilotare la politica siciliana | ecco perché i pm hanno chiesto i domiciliari per i due politici siciliani

Il 13 dicembre 2015, uscendo dal carcere di Rebibbia dove aveva scontato quattro dei sette anni ai quali era stato condannato per favoreggiamento aggravato alla mafia e rivelazione di notizie riservate, Totò Cuffaro (alias Vasa-Vasa) aveva proclamato solennemente: “Basta con la politica, mi occuperò di volontariato”. Una promessa che l’ex governatore siciliano, attuale segretario nazionale della Democrazia Cristiana, sembra non essere stato in grado di mantenere, visto che per la procura di Palermo sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Tanto che per lui e per altre 16 persone ha chiesto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cuffaro e Romano indagati. “Un comitato d’affari per pilotare la politica siciliana”: ecco perché i pm hanno chiesto i domiciliari per i due politici siciliani

