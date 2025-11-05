Crystal Palace-AZ Alkmaar Conference League 06-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Un cartellino per Hughes a Selhurst Park
Il Crystal Palace è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga europea della sua storia dopo aver vinto in trasferta contro la Dinamo Kiev e perso in casa contro l’AEK Larnaca il 23 ottobre. L’AZ Alkmaar ha sicuramente più esperienza a livello di coppe europee, in ogni caso i due club sono appaiati in classifica . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
In Inghilterra sicuri: l'Inter è ora in pole position per l'acquisto di Marc Guehi a parametro zero Come riportato da Team Talk, il Liverpool non sarebbe più tra le squadre interessate al difensore del Crystal Palace, ciò agevolerebbe non poco l'acquisto per l'Int Vai su Facebook
#mercato #ManCity : un remplaçant à 22 M€ sur la short-list de Crystal Palace #football - X Vai su X
Pronostico Crystal Palace vs AZ Alkmaar – 6 Novembre 2025 - AZ Alkmaar di UEFA Europa Conference League si gioca il 6 Novembre 2025 alle ore 21:00 al Selhurst Park. Riporta news-sports.it
Pronostici Conference League 6 novembre ore 21:00: una combo da provare - Conference League, il match da attenzionare è quello tra Crystal Palace e AZ Alkmaar, entrambi a quota tre punti dopo le prime due giornate. Secondo ilveggente.it
Voorspelling Crystal Palace – AZ: Wel goal, geen zege voor Alkmaarders - Crystal Palace wil daar de opmars van de afgelopen weken doortrekken, terwijl AZ juist zijn Voorspelling Crystal Palace – AZ: AZ zoekt houvas ... Lo riporta soccernews.nl